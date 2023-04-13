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gov.kz Сегодня, 10:46
156
Сегодня, 10:46
156
Фото: gov.kz

Токаев назначил новых зампредов КНБ

Президент назначил новых заместителей председателя Комитета национальной безопасности РК, передаёт BaigeNews.kz

Распоряжениями главы государства:

Сейсембаев Руслан Темиргалиевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы антитеррора.

Тулеуов Асхат Калмагамбетович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы экономической безопасности.

Кроме того, Токаев освободил от должности замглавы КНБ Нургали Билисбекова.

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Сегодня, 10:46
156
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