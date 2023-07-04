Токаев назначил нового посла Казахстана в Канаде

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Канаде Даулетбека Кусаинова. Такой текст распространила пресс-служба Акорды во вторник, 4 июля, передаёт BaigeNews.kz.

"Он освобождён от должности заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации президента Республики Казахстан", — уточняется в релизе.

Даулетбек Кусаинов родился 17 мая 1977 года в Северо-Казахстанской области.

Он окончил Кокшетауский университет имени Ш.Валиханова, Евразийский гуманитарный институт и Университет Стирлинг.

Трудовую деятельность начал в 1988 году преподавателем кафедры немецкого языка Кокшетауского университета имени Ш.Валиханова.

В 1999—2000 годы — консультант Национального центра устойчивого развития министерства охраны окружающей среды РК.

В 2000—2004 годы — атташе, 3-й, 2-ой секретарь департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.

В 2004—2008 годы — 3-й секретарь посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия.

В 2008—2009 годы — начальник управления департамента торговых переговоров министерства индустрии и торговли РК.

В 2009—2014 годы — консультант, инспектор, заведующий сектором Центра внешней политики Администрации президента РК.

В 2014 году — заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента РК.

В 2014—2017 годы — советник-посланник посольства Республики Казахстан в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

В 2017—2019 годы — советник-посланник посольства Республики Казахстан в Соединённых Штатах Америки.

С октября 2019 года и по сегодняшний день занимал должность заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации президента РК.