  • 24 Августа, 14:44
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Токаев направил телеграмму Зеленскому
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Токаев направил телеграмму Зеленскому

Сегодня, 14:06
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Акорда Сегодня, 14:06
Сегодня, 14:06
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Главе Украины Владимиру Зеленскому, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Лидер Казахстана поздравил украинский народ с Днем независимости. 

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