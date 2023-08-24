Токаев направил телеграмму Зеленскому
Сегодня, 14:06
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Сегодня, 14:06Сегодня, 14:06
200Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Главе Украины Владимиру Зеленскому, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Лидер Казахстана поздравил украинский народ с Днем независимости.
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