Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Ибрахиму Раиси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате террористического акта в святилище Шахчираг в городе Ширазе.

"В этот тяжёлый момент разделяя горечь Вашей утраты от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, всем, потерявшим своих родных и близких, а также всему иранскому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.