open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Сегодня, 17:26
162

Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Ибрахиму Раиси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате террористического акта в святилище Шахчираг в городе Ширазе.

"В этот тяжёлый момент разделяя горечь Вашей утраты от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, всем, потерявшим своих родных и близких, а также всему иранскому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Акорда #Касым-Жомарт Токаев #Иран #Соболезнования #теракт
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:26
162
Поделитесь:
Наверх