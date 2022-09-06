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Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину Сегодня, 19:11
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Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства написал, что с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах и пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань.

"Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также всему китайскому народу. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стихийного бедствия и благополучного возвращения пропавших без вести граждан к своим семьям", – говорится в телеграмме Президента.

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#президент #Китай #Соболезнования #Си Цзиньпин
Сегодня, 19:11
139
Журналист

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