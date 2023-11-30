Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Румынии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа и от себя лично поздравил Клауса Йоханниса с национальным праздником Румынии – Днём великого объединения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Румыния, добившаяся больших успехов в укреплении своей экономики, является активным членом международного сообщества с твёрдой политической позицией. Желаю, чтобы ваша страна и впредь последовательно шла к достижению заветных целей. Динамично развивается взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Румынией, ваш личный вклад в укрепление которого достоин самой высокой оценки. Убеждён, что наше двустороннее взаимодействие будет плодотворным и в будущем", – говорится в телеграмме.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Клаусу Йоханнису дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а румынскому народу – счастья и благополучия.