Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Румынии
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа и от себя лично поздравил Клауса Йоханниса с национальным праздником Румынии – Днём великого объединения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Румыния, добившаяся больших успехов в укреплении своей экономики, является активным членом международного сообщества с твёрдой политической позицией. Желаю, чтобы ваша страна и впредь последовательно шла к достижению заветных целей. Динамично развивается взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Румынией, ваш личный вклад в укрепление которого достоин самой высокой оценки. Убеждён, что наше двустороннее взаимодействие будет плодотворным и в будущем", – говорится в телеграмме.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Клаусу Йоханнису дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а румынскому народу – счастья и благополучия.
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