Токаев наградил ряд казахстанцев за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной

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Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с общественностью Абайской области, вручил нескольким местным жителям государственные награды за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан, передаё BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Орденом "Парасат" награждён артист КГКП "Театр имени Абая" Бекен Имаханов, в также ветеран труда Амантай Мукатаев.

Ордена "Құрмет" удостоена машинист крана ТОО "ПК "Цементный завод Семей" Светлана Пономарева.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" отмечен оператор поливных машин КХ "Кайнар Агро" Михаил Лебедев.

Медалью "Шапағат" директор ТОО "Көкпекті жолдары" Гульназ Нургалиева.

В постанавлении президента, опубликованном на сайте Акорды, сообщается, что награды присуждаются "за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан".