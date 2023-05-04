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Акорда Сегодня, 13:51
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Сегодня, 13:51
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Фото: Акорда

Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран"

Касым-Жомарт Токаев наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона высшей государственной наградой нашей страны – орденом "Алтын Қыран" за особый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами, передаёт BaigeNews.kz

Президент также подчеркнул огромный вклад Эмомали Рахмона в укрепление дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Таджикистана.

"Мы неизменно поддерживаем тесный и доверительный политический диалог на всех уровнях. Между нашими странами сформирована солидная договорно-правовая база, динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество, непрерывно расширяются культурно-гуманитарные связи. Мы плодотворно взаимодействуем в рамках важнейших международных структур, способствуя усилению всестороннего сотрудничества в Центральной Азии. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные связи выходят на уровень союзнического взаимодействия. Это стало возможным благодаря Вашему деятельному участию в строительстве образцовых отношений двух стран", – сказал глава государства.

В свою очередь, Эмомали Рахмон поблагодарил президента Казахстана за награду. 

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, благодарю вас за решение наградить меня орденом "Алтын Қыран". Воспринимаю эту награду, прежде всего, как высокую оценку вклада всего народа Таджикистана в дело развития и укрепления таджикско-казахских отношений, дружбы и сотрудничества. Уверен, мы далее будем совместно прилагать неустанные усилия для всестороннего углубления и расширения стратегического партнерства Таджикистана и Казахстана во благо наших братских народов", - сказал он.

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Сегодня, 13:51
135
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