Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран"

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Касым-Жомарт Токаев наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона высшей государственной наградой нашей страны – орденом "Алтын Қыран" за особый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами, передаёт BaigeNews.kz.

Президент также подчеркнул огромный вклад Эмомали Рахмона в укрепление дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Таджикистана.

"Мы неизменно поддерживаем тесный и доверительный политический диалог на всех уровнях. Между нашими странами сформирована солидная договорно-правовая база, динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество, непрерывно расширяются культурно-гуманитарные связи. Мы плодотворно взаимодействуем в рамках важнейших международных структур, способствуя усилению всестороннего сотрудничества в Центральной Азии. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные связи выходят на уровень союзнического взаимодействия. Это стало возможным благодаря Вашему деятельному участию в строительстве образцовых отношений двух стран", – сказал глава государства.

В свою очередь, Эмомали Рахмон поблагодарил президента Казахстана за награду.