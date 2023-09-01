Токаев: Мы до сих пор не можем раскрыть потенциал сельскохозяйственной отрасли в полной мере
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости прорыва в агропромышленном комплексе страны.
"Перед нами стоит еще одна задача – добиться реального прорыва в агропромышленном комплексе. Потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли колоссален, однако мы до сих пор не можем раскрыть его в полной мере. Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания", - сказал президент на совместном заседании палат парламента.
Как отметил глава государства, стратегическая цель нашей страны – стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента.
Это невозможно без поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов.
"Задача – в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%. Это потребует пересмотра налоговой политики, которая должна стимулировать именно переработку. Для качественного рывка в отрасли необходима критическая масса крупных игроков.
Чтобы удержать собственные рынки и нарастить экспорт, нужно иметь предприятия, способные обеспечить масштабы, качество и регулярность поставок. Поэтому необходимо стимулировать укрупнение отечественных агрофирм, а также на взаимовыгодных условиях активно привлекать транснациональные корпорации", - подчеркнул он.
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