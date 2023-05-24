Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев, выступая на Евразийском экономическом форуме в Москве, высказался о целесообразности определения новых приоритетов развития Союза, передаёт BageNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В любом деле всегда нужно не только разбираться с текущими проблемами, но и планировать работу на перспективу. Также нужно адекватно реагировать на изменения обстановки вокруг. Всё это должно базироваться на крепкой основе. Чем основательней фундамент, тем более прочное и долговечное здание можно построить. Что же является фундаментом нашего Союза? Ключевым элементом была и остается полномасштабная реализация Договора о Союзе. То есть реализация "четырех свобод" и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учёт национальных интересов", - сказал президент Казахстана.

Он отметил, что известны многочисленные факты регулярно возникающих взаимных барьеров и ограничений.

"Предстоит создать полноценную "бесшовную" среду взаимодействия на рынке Союза. Значительное количество поставленных и задекларированных целей ещё не достигнуты. Поэтому, на мой взгляд, прежде всего нам нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках Союза. Не сделав это, трудно ставить перед собой ещё более амбициозные цели. Прежде, чем внедрять что-то новое, стоит приложить максимум усилий, чтобы заработало то, что было запланировано ранее", - убеждён глава государства.

Президент заявил, что экономическая интеграция – это не самоцель, а одно из средств развития экономик и благосостояния народов государств-участников.

"Поэтому главное мерило успеха экономической интеграции – не количество стратегий, договоров и решений, а новые производства, технологии и рабочие места. Для нас интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер, как это зафиксировано в договоре 2015 года", - сказал Токаев.

Он полагает, что для стран экономического союза наиболее важным является вычленить основные интересы и устремления в экономической, индустриальной, торговой повестке и привести их к единому знаменателю.