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Токаев: Искусственный интеллект – это уже не научная фантастика, а наступившая реальность

Сегодня, 10:35
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Акорда Сегодня, 10:35
Сегодня, 10:35
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии форума Digital Bridge, отметил важность сегодняшней темы - искусственный интеллект, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что за последние пять лет форум стал крупнейшей в Центральной Азии площадкой для обсуждения последних тенденций и перспектив развития IT-индустрии.

"В этом году Digital Bridge собрал свыше 20 тысяч участников, представителей более 300 IT-компаний, делегации из 30 стран.

Традиционно высокий интерес к мероприятию подтверждает прочные позиции Казахстана как ведущего цифрового и финтех-хаба евразийского пространства", - сказал он.

Президент подчеркнул, что тема сегодняшнего форума крайне актуальна.

"Искусственный интеллект – это уже не научная фантастика, а наступившая реальность.

На наших глазах разворачивается новая эра. Технология искусственного интеллекта является такой же революционной, какими в свое время были электричество и Интернет.

Она способна кардинально поменять уклад жизни человека, автоматизировать многие рабочие процессы и создать значительную по своим масштабам экономическую ценность", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что по оценкам экспертов, потенциальный вклад искусственного интеллекта в мировую экономику сопоставим с четвертью глобального ВВП.

"Широкое применение данной технологии может стать важнейшим фактором поступательного развития Казахстана. Для этого нужно в кратчайшие сроки создать все условия для развития искусственного интеллекта", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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