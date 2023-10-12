Токаев: Искусственный интеллект – это уже не научная фантастика, а наступившая реальность
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии форума Digital Bridge, отметил важность сегодняшней темы - искусственный интеллект, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства отметил, что за последние пять лет форум стал крупнейшей в Центральной Азии площадкой для обсуждения последних тенденций и перспектив развития IT-индустрии.
"В этом году Digital Bridge собрал свыше 20 тысяч участников, представителей более 300 IT-компаний, делегации из 30 стран.
Традиционно высокий интерес к мероприятию подтверждает прочные позиции Казахстана как ведущего цифрового и финтех-хаба евразийского пространства", - сказал он.
Президент подчеркнул, что тема сегодняшнего форума крайне актуальна.
"Искусственный интеллект – это уже не научная фантастика, а наступившая реальность.
На наших глазах разворачивается новая эра. Технология искусственного интеллекта является такой же революционной, какими в свое время были электричество и Интернет.
Она способна кардинально поменять уклад жизни человека, автоматизировать многие рабочие процессы и создать значительную по своим масштабам экономическую ценность", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что по оценкам экспертов, потенциальный вклад искусственного интеллекта в мировую экономику сопоставим с четвертью глобального ВВП.
"Широкое применение данной технологии может стать важнейшим фактором поступательного развития Казахстана. Для этого нужно в кратчайшие сроки создать все условия для развития искусственного интеллекта", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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