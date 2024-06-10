Токаев и Тасмагамбетов обсудили реализацию задач ОДКБ в период председательства Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На встрече были обсуждены вопросы реализации ключевых задач Организации в период председательства Казахстана.

“Глава государства отметил, что ОДКБ важно сосредоточиться на уставных направлениях работы, которые являются наиболее актуальными и востребованными для всех государств-членов. Особое внимание, по его мнению, следует уделить противодействию таким вызовам и угрозам, как терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия, преступления в информационной сфере.

Президент подчеркнул важность налаживания конструктивного сотрудничества с другими международными структурами в целях укрепления региональной безопасности”, - говорится в сообщении.