Токаев и Тасмагамбетов обсудили реализацию задач ОДКБ в период председательства Казахстана
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
На встрече были обсуждены вопросы реализации ключевых задач Организации в период председательства Казахстана.
“Глава государства отметил, что ОДКБ важно сосредоточиться на уставных направлениях работы, которые являются наиболее актуальными и востребованными для всех государств-членов. Особое внимание, по его мнению, следует уделить противодействию таким вызовам и угрозам, как терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия, преступления в информационной сфере.
Президент подчеркнул важность налаживания конструктивного сотрудничества с другими международными структурами в целях укрепления региональной безопасности”, - говорится в сообщении.
Имангали Тасмагамбетов проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе исполнения принятого по инициативе Казахстана Плана мероприятий по реализации решений ноябрьской сессии Совета коллективного безопасности ОДКБ.
Также были рассмотрены вопросы подготовки к очередной Сессии Совета коллективной безопасности и предстоящим учениям ОДКБ, которые пройдут на территории нашей страны.
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