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Акорда Сегодня, 18:34
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Сегодня, 18:34
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Фото: Акорда

Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта

Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю праздника Курбан Айт и пожелали братским народам Казахстана и Турции благополучия, процветания и успехов.

В ходе разговора были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе прошлогодних государственных визитов Президента Казахстана в Анкару и Президента Турции в Астану.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

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Сегодня, 18:34
303
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