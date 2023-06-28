Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю праздника Курбан Айт и пожелали братским народам Казахстана и Турции благополучия, процветания и успехов.

В ходе разговора были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе прошлогодних государственных визитов Президента Казахстана в Анкару и Президента Турции в Астану.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.