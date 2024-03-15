  • 15 Марта, 16:06
  • BAIGENEWS

Токаев: для развития казахского языка нужно применять новые подходы и инструменты

Сегодня, 15:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51
46
Фото: akorda.kz

Ключевым приоритетом государственной политики останется расширение сферы применения казахского языка, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"С каждым годом растёт востребованность казахского языка, который становится языком бизнеса, техники и науки. Самый лучший путь дальнейшего поступательного развития языка лежит через просвещение. На сегодняшний день в крупных книжных магазинах доля литературы на казахском языке увеличилась. В последнее время новое поколение издателей переводит и выпускает много мировых бестселлеров. Переводится не только художественная, но и деловая литература. Суть государственной политики заключается в том, чтобы, никого не принуждая, последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни. Одни лишь разговоры вокруг государственного языка бесполезны, важны конкретные дела", - сказал президент.

Он особо отметил деятельность международного общества "Қазақ тілі", бразды правления в котором взяли представители нового поколения во главе с членом Национального курултая Рауаном Кенжеханұлы.

"Мною была поддержана инициатива создания эндаумент-фонда "Qazaq tili". Это благое начинание было подхвачено многими состоятельными гражданами нашей страны. Выражаю признательность всем, кто проявил деятельное участие, поддержав данный проект. Уверен, что другие обеспеченные и неравнодушные люди также внесут свою лепту в пополнение Фонда. Я постоянно говорю о большом значении креативной индустрии в развитии экономики, использование ее возможностей важно и для будущего государственного языка. Если мы хотим добиться прогресса в развитии казахского языка, необходимо максимально эффективно применять новые подходы и инструменты", - заключил глава государства.

Самое читаемое

Наверх