Токаев: для развития казахского языка нужно применять новые подходы и инструменты

Ключевым приоритетом государственной политики останется расширение сферы применения казахского языка, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"С каждым годом растёт востребованность казахского языка, который становится языком бизнеса, техники и науки. Самый лучший путь дальнейшего поступательного развития языка лежит через просвещение. На сегодняшний день в крупных книжных магазинах доля литературы на казахском языке увеличилась. В последнее время новое поколение издателей переводит и выпускает много мировых бестселлеров. Переводится не только художественная, но и деловая литература. Суть государственной политики заключается в том, чтобы, никого не принуждая, последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни. Одни лишь разговоры вокруг государственного языка бесполезны, важны конкретные дела", - сказал президент.

Он особо отметил деятельность международного общества "Қазақ тілі", бразды правления в котором взяли представители нового поколения во главе с членом Национального курултая Рауаном Кенжеханұлы.