Токаев дал поручения по развитию Прииртышья

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт акима Павлодарской области Асаина Байханова о социально-экономическом развитии региона за 2023 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту доложено, что по итогам прошлого года обеспечена положительная динамика по всем базовым макропоказателям, за исключением сельского хозяйства. В экономику области привлечены 965 млрд тенге инвестиций. Это на 26% больше, чем в 2022 году.

Отмечается рост в секторе пассажирских перевозок на 31%, машиностроении – на 13%, строительстве – на 8%.

Президент проинформирован о реконструкции более 73 километров сетей теплоснабжения. На Экибастузской ТЭЦ отремонтированы все 10 котлоагрегатов, выполнено строительство 11 км нового трубопровода технической воды, реконструированы 5,4 км магистральных сетей теплоснабжения.

Как сообщил аким, ввод в эксплуатацию трёх современных школ в сёлах области позволил решить вопрос с аварийными школами. В регионе проведена полная модернизация 54 организаций образования.

Главе государства также доложили о строительстве в течение двух лет 30 новых медицинских объектов в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".

В регионе начата поэтапная модернизация общественного транспорта. В 2023 году городской автобусный парк пополнился 130 новыми автобусами. Проведён ремонт 722 км автодорог.

Во исполнение поручения президента продолжается работа по обеспечению сельского населения качественной питьевой водой. В прошлом году построены новые водопроводы в 44 селах с населением более 37 тысяч человек. Таким образом, 98% сельских жителей обеспечены чистой питьевой водой.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал акиму ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию Прииртышья.