Токаев дал поручения новому акиму ВКО

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Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе встречи глава государства обозначил перед новым главой ВКО ряд актуальных задач. В частности, важность дальнейшего повышения качества жизни и благосостояния граждан, развитие экономики региона, а также обеспечение стабильного роста в сферах промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства.

Токаев, отметив принятое решение о восстановлении Катон-Карагайского и Маркакольского районов, заявил о необходимости системного развития населённых пунктов в приграничных территориях.

В завершение президент дал акиму поручения по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечению бесперебойной работы тепловых электростанций, подготовке к отопительному сезону.