Токаев дал поручения главе Минэкологии

Касым-Жомарту Токаеву сообщили о мерах по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в паводковый период. В этих целях ведомством в ближайшее время запланированы выездные проверки в области Абай и Восточно-Казахстанской области.

Всего на территории республики насчитывается 1 806 подпорных гидротехнических сооружений. На начало этого года обследовано 1 322 объекта, 471 из них требует ремонта и модернизации.

Кроме того, президент заслушал отчёт об усилении борьбы с браконьерством и незаконной вырубкой лесов. Министерством прорабатывается вопрос развития лесоводства для реализации задач, поставленных главой государства.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность совместной работы центральных и местных исполнительных органов по подготовке к весеннему половодью. Он также отметил необходимость завершения паспортизации и инвентаризации всех гидротехнических сооружений до конца года.