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akorda.kz Сегодня, 18:43
62
Сегодня, 18:43
62
Фото: akorda.kz

Токаев дал поручения главе Минэкологии

Президент Казахстана принял министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову. Главе государства представлена информация о гидрометеорологической ситуации в стране и подготовке к паводковому периоду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили о мерах по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в паводковый период. В этих целях ведомством в ближайшее время запланированы выездные проверки в области Абай и Восточно-Казахстанской области.

Всего на территории республики насчитывается 1 806 подпорных гидротехнических сооружений. На начало этого года обследовано 1 322 объекта, 471 из них требует ремонта и модернизации.

Кроме того, президент заслушал отчёт об усилении борьбы с браконьерством и незаконной вырубкой лесов. Министерством прорабатывается вопрос развития лесоводства для реализации задач, поставленных главой государства.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность совместной работы центральных и местных исполнительных органов по подготовке к весеннему половодью. Он также отметил необходимость завершения паспортизации и инвентаризации всех гидротехнических сооружений до конца года.

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#Минэкологии #Касым-Жомарт Токаев #Акорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:43
62
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