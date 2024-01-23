Токаев дал поручения главе исполкома Международного фонда спасения Арала

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Председателя Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала Асхата Оразбая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Президент был проинформирован о деятельности фонда и его задачах на предстоящие годы, подлежащих реализации в период председательства Казахстана.