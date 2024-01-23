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Токаев дал поручения главе исполкома Международного фонда спасения Арала

Сегодня, 17:09
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kazaral Сегодня, 17:09
Сегодня, 17:09
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Фото: kazaral

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Председателя Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала Асхата Оразбая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Президент был проинформирован о деятельности фонда и его задачах на предстоящие годы, подлежащих реализации в период председательства Казахстана.

"Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия государств – учредителей МФСА, в том числе по вопросам создания регионального механизма сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии, внедрения единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления, распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря", - говорится в сообщении.

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