Токаев дал поручения главе исполкома Международного фонда спасения Арала
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Председателя Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала Асхата Оразбая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Президент был проинформирован о деятельности фонда и его задачах на предстоящие годы, подлежащих реализации в период председательства Казахстана.
"Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия государств – учредителей МФСА, в том числе по вопросам создания регионального механизма сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии, внедрения единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления, распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря", - говорится в сообщении.