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akorda.kz Сегодня, 18:06
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Сегодня, 18:06
250
Фото: akorda.kz

Токаев дал поручения акиму Мангистауской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева. Главе государства представлен доклад об итогах социально-экономического развития региона за 11 месяцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Аким проинформировал президента о состоянии дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, привлечении инвестиций, заготовке кормов и других сферах.

По словам Нурлана Ногаева, поручения, которые дал Глава государства в ходе его рабочей поездки в Мангистау, включены в план комплексного развития региона. 

Глава государства поручил акиму завершить реализацию задач, поставленных в рамках действующего плана.

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#Аким #Мангистауская область #политика #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:06
250
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