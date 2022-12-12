Токаев дал поручения акиму Мангистауской области

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева. Главе государства представлен доклад об итогах социально-экономического развития региона за 11 месяцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Аким проинформировал президента о состоянии дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, привлечении инвестиций, заготовке кормов и других сферах.

По словам Нурлана Ногаева, поручения, которые дал Глава государства в ходе его рабочей поездки в Мангистау, включены в план комплексного развития региона.

Глава государства поручил акиму завершить реализацию задач, поставленных в рамках действующего плана.