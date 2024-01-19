Токаев чётко ответил на острые вопросы и поставил точку в разных обсуждениях – мажилисмен об интервью президента

Депутат Мажилиса Парламента Серик Егизбаев, выступая в рамках круглого стола "Правовое обеспечение реформ главы государства Касым-Жомарта Токаева: в свете интервью президента страны газете Egemen Qazaqstan", выделил ключевые моменты из интервью президента, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В первые дни нового года президент дал развёрнутое интервью. Его можно назвать программной статьёй, в которой обозначен вектор наших тактических, стратегических направлений и в целом нашего общества. В том числе дал ответы на те острые вопросы, которые витают в воздухе. Раньше бы сказали – которые обсуждаются на кухне. Разные инсинуации у нас начались в соцсетях. Президент чётко ответил и поставил точку в различных обсуждениях", - сказал Серик Егизбаев.

В том числе, по словам Егизбаева, точку нужно поставить в теме бытового насилия.

"Насилия не должно быть как такового. Не только в семье. В обществе должна быть нулевая терпимость к любому насилию. Насилие с чего начинается? С нарушения закона и порядка. Принципы закона и порядка должны быть принципами жизни каждого нормального гражданина общества.

Если какой-то наш соотечественник отступает от этих принципов, то ни как власть, ни как органы управления, мы, как общество, на это должны влиять. Потому что сама по себе власть никогда не смогут претворить в жизнь те принципы, которые не воспримет само общество. Задача госорганов - донести простыми словами, в каком направлении мы хотим развиваться и можем развиваться. Ответы на это в интервью президента есть", - отметил депутат.