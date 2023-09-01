Токаев: "Аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей"
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Выступая с посланием народу страны, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что сфера дошкольного воспитания должна быть приоритетной, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Сегодня в Казахстане дошкольным образованием охвачено лишь чуть больше половины детей в возрасте от двух до шести лет. Подобная ситуация недопустима", - заявил Глава государства.
Президент отметил, что необходимо кардинально решить вопрос обеспеченности детскими садами.
"Вместе с тем следует принять действенные меры для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей. При этом нужно установить четкие требования к специалистам данной сферы и поэтапно снижать рабочую нагрузку. Движущей силой прогресса в образовании являются преданные своему делу педагоги. Поэтому аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
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