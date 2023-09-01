Токаев: "Аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей"

Выступая с посланием народу страны, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что сфера дошкольного воспитания должна быть приоритетной, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Сегодня в Казахстане дошкольным образованием охвачено лишь чуть больше половины детей в возрасте от двух до шести лет. Подобная ситуация недопустима", - заявил Глава государства.

Президент отметил, что необходимо кардинально решить вопрос обеспеченности детскими садами.