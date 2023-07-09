Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • "Тинькофф" с 17 июля приостановит переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance
pixabay.com Сегодня, 03:34
376
Сегодня, 03:34
376
Фото: pixabay.com

"Тинькофф" с 17 июля приостановит переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance

"Тинькофф" с 17 июля не будет проводить SWIFT-переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance, но продолжит осуществлять в эту кредитную организацию переводы в рублях, тенге и юанях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщили в пресс-службе банка "Тинькофф".

"Мы проинформировали клиентов о приостановке SWIFT-переводов в долларах в казахстанский банк Freedom Finance. Ограничения начнут действовать с 17.07.2023. При этом переводы в рублях, тенге и юанях продолжают работать", - говорится в сообщении.

Ранее "Тинькофф" ввел ограничения на валютные переводы в банк Freedom Finance, размер перевода был ограничен $20 тыс. за раз.

В феврале 2023 года "Тинькофф" попал под санкционные ограничения ЕС. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:34
376
Поделитесь:
Наверх