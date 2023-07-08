Тимур Кулибаев переизбран вице-президентом Олимпийского Совета Азии

Фото: olympic.kz

Президент Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Тимур Кулибаев единогласно переизбран вице-президентом Олимпийского Совета Азии (ОСА). Его полномочия будут действовать до 2026 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт НОК РК.

Такое решение принято на 42-ой Генеральной Ассамблее Олимпийского совета Азии в столице Таиланда Бангкоке.

Стоит отметить, что Тимур Кулибаев председательствует в Центральноазиатской зоне ОСА с 2015 года, а в 2019 году был переизбран своими коллегами. Он также занимает должность вице-президента Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) и членом Комиссии МОК Олимпизм 365.

Президентом стал Шейх Талал Ахмад Аль Фахад Аль Джабер Аль Сабах, выдвинутый НОК Кувейта. Он победил своего оппонента Хусейна Аль Мусаллама с перевесом в 4 голоса.

На Генеральной ассамблее ОСА также подвели итоги прошедшего года, представлен итоговый отчёт о ходе подготовки Организационного комитета летних Азиатских Игр Ханчжоу-2022, а также обновлённая программа Олимпийской солидарности.

Олимпийский Совет Азии — одна из пяти континентальных ассоциаций национальных олимпийских комитетов, признанных Международным Олимпийским Комитетом (МОК), руководящий орган Олимпийского движения в странах Азии, который в настоящее время объединяет 45 государств. Организация координирует и управляет Олимпийским движением в странах-членах ОСА, регулярно проводит летние и зимние Азиатские Игры, Игры по пляжным видам спорта и Игры в закрытых помещениях.

ОСА не только оказывает содействие в проведении Азиатских и региональных Игр, а также международных соревнований, но и является уполномоченным органом в разрешении проблем и споров, которые могут возникнуть у ее членов и соответствующих сторон. Штаб-квартира ОСА находится в Кувейте.