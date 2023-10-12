Тимур Бекмамбетов рассказал, в каких городах Казахстана будет обучать аниматоров

Выступая летом на международном форуме волонтёров в Астане, известный кинорежиссер попросил казахстанских чиновников поддержать его проект "Retarga" по обучению цифровым навыкам, который работает в Турции, Узбекистане и Татарстане при поддержке правительства и бизнеса. Сегодня в кулуарах IT-форума Digital Bridge в столице он сообщил о планах по введению этого курса в трёх городах РК, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы работаем над мультфильмом об известном восточном герое Ходже Насреддине. Разные страны принимают участие в этом проекте. И я уверен, что часть работ будет сделана в Казахстане", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов о проектах, связанных с родиной.

Бекмамбетов также рассказал о том, какие новости есть в реализации курса "Retarga", который обучает 3D-аниматоров.

"Мы встречались с акимами городов Атырау, Актау и Алматы. Я надеюсь, что в этих трёх городах начнётся подготовка специалистов по анимации, которые как-раз будут заняты на производстве фильма про Ходжу Насреддина. Это будет оффлайн-образование", - ответил он.

Известный российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов считает, что отечественный кинематограф легко может найти своего зрителя за пределами страны.