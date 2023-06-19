TikTok запустил видеоролики для баланса между интернетом и реальностью

Фото: TikTok

Видеоролики, помогающие контролировать время, проведённое в приложении, будут автоматически появляться у пользователей, находящихся на онлайн-платформе больше часа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу социальной сети.

Для этого TikTok совместно с ЮНИСЕФ запустил кампанию "Цифровое Благополучие". Она посвящена теме баланса между онлайн- и офлайн-жизнью. Эксперты в области психологии и онлайн-безопасности записали для онлайн-платформы видеоролики с практическими советами о том, какие привычки помогут поддерживать своё цифровое благополучие и как родителям помочь подростку соблюдать баланс между интернетом и реальностью.

В видео участники участники группы Ninety One и Baur Karbon предложат пользователям сделать перерыв в использовании TikTok, если те проведут в приложении более 80 минут днём и более 60 минут ночью.

"В современном мире многие аспекты повседневной жизни людей - от работы и учёбы до творчества и общения - связаны с онлайн-пространством. Поэтому пользователям важно понимать необходимость баланса реальной и цифровой жизни и контроля за собственным опытом в интернете", - говорится в сообщении.

На странице проекта в приложении можно ознакомиться с эффективными инструментами для управления экранным временем, а также для ограничения контента, который потенциально может принести пользователям негативные эмоции. Популярные авторы наглядно продемонстрировали, как работают функции цифрового благополучия, проект поддержали путешественники, музыканты и участники проекта BIP House.

Теперь инструменты, которые помогут настроить аккаунт в TikTok для поддержания цифрового благополучия, включают в себя: