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  • TikTok запустил видеоролики для баланса между интернетом и реальностью
TikTok Сегодня, 14:14
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Сегодня, 14:14
253
Фото: TikTok

TikTok запустил видеоролики для баланса между интернетом и реальностью

Видеоролики, помогающие контролировать время, проведённое в приложении, будут автоматически появляться у пользователей, находящихся на онлайн-платформе больше часа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу социальной сети.

Для этого TikTok совместно с ЮНИСЕФ запустил кампанию "Цифровое Благополучие". Она посвящена теме баланса между онлайн- и офлайн-жизнью. Эксперты в области психологии и онлайн-безопасности записали для онлайн-платформы видеоролики с практическими советами о том, какие привычки помогут поддерживать своё цифровое благополучие и как родителям помочь подростку соблюдать баланс между интернетом и реальностью.

В видео участники участники группы Ninety One и Baur Karbon предложат пользователям сделать перерыв в использовании TikTok, если те проведут в приложении более 80 минут днём и более 60 минут ночью.

"В современном мире многие аспекты повседневной жизни людей - от работы и учёбы до творчества и общения - связаны с онлайн-пространством. Поэтому пользователям важно понимать необходимость баланса реальной и цифровой жизни и контроля за собственным опытом в интернете", - говорится в сообщении. 

@unicefkazakhstan Что такое цифровое благополучие? Почему важно его поддерживать? Отвечает Сауле Аманжолова, зав. кафедрой Кибербезопасность, Международный университет информационных технологий #ЦифровоеБлагополучие #АкадемияБезопасности ♬ оригинальный звук - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

На странице проекта в приложении можно ознакомиться с эффективными инструментами для управления экранным временем, а также для ограничения контента, который потенциально может принести пользователям негативные эмоции. Популярные авторы наглядно продемонстрировали, как работают функции цифрового благополучия, проект поддержали путешественники, музыканты и участники проекта BIP House.

Теперь инструменты, которые помогут настроить аккаунт в TikTok для поддержания цифрового благополучия, включают в себя:

  • Функции ограничения контента для ленты рекомендаций: "Безопасный режим", который позволяет ограничить себя от потенциально неприемлемого контента и "Фильтр видео по ключевым словам", который помогает определить, какие видео вы не хотите видеть у себя ленте рекомендаций.
  • Функции мониторинга и управления экранным временем: позволяют задавать дневной лимит экранного времени на платформе, запланировать перерывы в работе с приложением, настроить напоминания о сне и регулировать интенсивность использования приложения в ночное время, а также регулярно отслеживать, сколько времени вы проводите в приложении.
  • Управление и отключение push-уведомлений о новых активностях в приложении.
  • Семейные настройки, позволяющие родителям самостоятельно убедиться, что их подростки в безопасности на платформе, привязать свой аккаунт к аккаунту несовершеннолетнего пользователя и задавать соответствующие ограничения в аккаунте своего ребёнка.
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Сегодня, 14:14
253
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