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TikTok вводит ограничения для детей и подростков
Социальная сеть TikTok ограничит экранное время внутри приложения для подростков 60 минутами в день, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
С появлением нововведения на каждом аккаунте, принадлежащем пользователю младше 18 лет, будет автоматически установлено ограничение использования приложения в 60 минут в день. По окончании допустимого лимита подросткам будет предложено ввести пароль, чтобы продолжить пользоваться социальной сетью. Пользователи младше 13 лет при достижении лимита смогут получить дополнительные 30 минут для просмотра видео, только если их родители или опекуны введут пароль.
Разработчики добавят дополнительные функции в "Семейные настройки". Например, родители или опекуны несовершеннолетних пользователей смогут самостоятельно задать желаемый лимит времени, а также указывать различную длительность ограничения по времени в зависимости от дня недели. Вместе с тем родители смогут выключать уведомления от TikTok для подростков по расписанию. Сейчас пользователи от 13 до 15 лет не получают уведомления начиная с 21:00, а подростки в возрасте 16-17 лет — с 22:00.
В дополнение к этому подростки будут получать еженедельные отчёты о количестве времени, проведённом в TikTok.
Согласно заявлениям TikTok, нововведения заработают уже в ближайшее время и будут доступны для всех пользователей.
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