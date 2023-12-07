Тейлор Свифт стала человеком года по версии журнала Time

Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии американского журнала Time.

"За создание собственного мира, в котором нашлось место для многих, за превращение своей истории в мировую легенду, за то, что она принесла радость обществу, отчаянно нуждающемуся в этом, Тейлор Свифт стала Человеком года по версии TIME в 2023 году, - говорит Time в обзорном материале, посвященный этому выбору. - Свифт стала отличительной чертой американской мягкой силы: один американский дипломат сказал, как важно было заставить Свифт согласиться играть в принимающей стране. А у Свифт, как мы теперь знаем, было прикосновение Мидаса, улучшающее судьбу каждого места, которое она посещает, и бизнеса, который она празднует.

Всего на звание человека года было номинировано девять кандидатов. В том числе президент России Владимир Путин, король Великобритании Карл III, кукла Барби, председатель КНР Си Цзиньпин, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, сценаристы и актеры Голливуда.

Журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года. Это "оценка редакторами человека, который в наибольшей степени повлиял на заголовки газет в течение предыдущих 12 месяцев, к лучшему или худшему".