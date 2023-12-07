Тейлор Свифт стала человеком года по версии журнала Time
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии американского журнала Time.
"За создание собственного мира, в котором нашлось место для многих, за превращение своей истории в мировую легенду, за то, что она принесла радость обществу, отчаянно нуждающемуся в этом, Тейлор Свифт стала Человеком года по версии TIME в 2023 году, - говорит Time в обзорном материале, посвященный этому выбору. - Свифт стала отличительной чертой американской мягкой силы: один американский дипломат сказал, как важно было заставить Свифт согласиться играть в принимающей стране. А у Свифт, как мы теперь знаем, было прикосновение Мидаса, улучшающее судьбу каждого места, которое она посещает, и бизнеса, который она празднует.
Всего на звание человека года было номинировано девять кандидатов. В том числе президент России Владимир Путин, король Великобритании Карл III, кукла Барби, председатель КНР Си Цзиньпин, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, сценаристы и актеры Голливуда.
Журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года. Это "оценка редакторами человека, который в наибольшей степени повлиял на заголовки газет в течение предыдущих 12 месяцев, к лучшему или худшему".
Самое читаемое
- Осуждённому за взятку выдали государственное жильё в Костанае
- Более 20 акимам объявила выговор партия AMANAT
- Поедет - не поедет: жизнеспособность будущего ЛРТ в Астане оценили эксперты
- Школьница забеременела от отчима в Павлодарской области
- Кошмар в Косшы: акмолинцы опасаются наступления коммунального коллапса