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  • ТЭЦ Петропавловска оштрафовали на 5 млн тенге за неповеренные средства измерения
pkzsk.info Сегодня, 12:56
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Сегодня, 12:56
177
Фото: pkzsk.info

ТЭЦ Петропавловска оштрафовали на 5 млн тенге за неповеренные средства измерения

Петропавловскую теплоэлектроцентраль оштрафовали на 5,4 миллиона тенге за нарушение требований метрологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции (КТРМ МТИ).

Нарушения выявлены в ходе проверки деятельности Петропавловской ТЭЦ-2 "СевКазЭнерго" сотрудниками департамента КТРМ МТИ по Северо-Казахстанской области совместно с прокурорами области.

"В ходе проверки департаментом были выявлены нарушения, выразившиеся в применении средств измерений, не прошедших поверку. Некоторые средства измерения были не обеспечены поверкой более четырёх месяцев. Такие как теплосчетчики, дозаторы, термометры и другие", — говорится в сообщении.

Для контроля всех технологических процессов на ТЭЦ должны измерять и регистрировать различные показатели с использованием приборов различного принципа действия. И применение средств измерений без поверки противоречит действующему законодательству.

"За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1 600 МРП — 5 520 000 тенге. На основании представления прокуратуры Петропавловска об устранении нарушений законности сотрудники департамента составили протокол об административном правонарушении. В связи с признанием факта совершения нарушения в порядке сокращённого производства предприятием оплачен штраф в размере 50 процентов — 2 760 000 тенге", — отметили в комитете.

Напомним, ранее штраф за неисправные средства измерения заплатила Экибастузская ТЭЦ.

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Сегодня, 12:56
177
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