ТЭЦ Петропавловска оштрафовали на 5 млн тенге за неповеренные средства измерения

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Петропавловскую теплоэлектроцентраль оштрафовали на 5,4 миллиона тенге за нарушение требований метрологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции (КТРМ МТИ).

Нарушения выявлены в ходе проверки деятельности Петропавловской ТЭЦ-2 "СевКазЭнерго" сотрудниками департамента КТРМ МТИ по Северо-Казахстанской области совместно с прокурорами области.

"В ходе проверки департаментом были выявлены нарушения, выразившиеся в применении средств измерений, не прошедших поверку. Некоторые средства измерения были не обеспечены поверкой более четырёх месяцев. Такие как теплосчетчики, дозаторы, термометры и другие", — говорится в сообщении.