ТЭЦ "АрселорМиттал" в Темиртау не получила паспорт готовности

ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" не смогла получить паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

Основаниями для отказа стали срыв графика капитального и среднего ремонта котлов № 4 и № 5. Сметой работ по расширенно-текущему ремонту на котле №1 предусматривалась установка короба чистых газов из нержавеющей стали. При этом АО "АрселорМиттал Темиртау" приняло решение использовать "черный" металл. Вместо замены завихрителей и раскручивателей (основной элемент эмульгаторов), но компания использовала действующие установки, которые уже находятся в эксплуатации более 16 лет и имеют видимые дефекты, сообщили в департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК по Карагандинской области.

Также, по плану ремонта котла № 5 была предусмотрена полная замена 12 коллекторов, но компания ограничилась их чисткой и ремонтом.

"Не завершены работы по теплоизоляции газохода от котла № 3 до дымовой трубы, также не завершены работы по ремонту кровли котельного цеха. Отмечается высокий риск того, что в текущий осенне-зимний период не будет введен в работу турбогенератор № 3 (без резерва) из-за длительности процедур по заключению договора с поставщиком для замены обмотки статора со стороны АО "АрселорМиттал Темиртау", - сообщают в департаменте.

На основании статьи 301 КОАПП ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" будет привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 1 миллион тенге.