Тест на наркотики может стать обязательным для студентов и работников в Казахстане

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В министерстве внутренних дел предлагают изменить процедуру прохождения медицинского осмотра для абитуриентов при поступлении в вузы и граждан, устраивающихся на работу. Зачем проверять студентов, военнослужащих и работников на содержание наркотиков в крови при профилактическом осмотре, рассказал глава МВД Марат Ахметжанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Я предлагаю во время прохождения профосмотра при поступлении в высшее учебное заведение, на работу и при призыве в вооружённые силы Казахстана проверять биоматериал людей на наличие наркотических веществ. Это предложение Минздрава, но мы, в принципе, его поддерживаем. Сегодня мы должны выбрать, что нам дороже: будущая безопасность нашего общества, подрастающего поколения или беспокойство о том, что такие факты из жизни людей выявятся. При этом никакой уголовной ответственности при нахождении в биоматериалах наркотических веществ не будет. Эта проверка направлена на коррекцию поведения ребёнка со стороны родителей и предотвращение наркотической зависимости как у детей, так и у взрослых", — сказал Ахметжанов.

Он также сообщил, что по статистике, в 95 процентах случаев можно спасти человека от наркотической зависимости, если среагировать на начальном этапе.