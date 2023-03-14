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  • Тест на наркотики может стать обязательным для студентов и работников в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 13:11
251
Сегодня, 13:11
251
Фото: pixabay.com

Тест на наркотики может стать обязательным для студентов и работников в Казахстане

В министерстве внутренних дел предлагают изменить процедуру прохождения медицинского осмотра для абитуриентов при поступлении в вузы и граждан, устраивающихся на работу. Зачем проверять студентов, военнослужащих и работников на содержание наркотиков в крови при профилактическом осмотре, рассказал глава МВД Марат Ахметжановпередаёт BaigeNews.kz.

"Я предлагаю во время прохождения профосмотра при поступлении в высшее учебное заведение, на работу и при призыве в вооружённые силы Казахстана проверять биоматериал людей на наличие наркотических веществ. Это предложение Минздрава, но мы, в принципе, его поддерживаем. Сегодня мы должны выбрать, что нам дороже: будущая безопасность нашего общества, подрастающего поколения или беспокойство о том, что такие факты из жизни людей выявятся. При этом никакой уголовной ответственности при нахождении в биоматериалах наркотических веществ не будет. Эта проверка направлена на коррекцию поведения ребёнка со стороны родителей и предотвращение наркотической зависимости как у детей, так и у взрослых", — сказал Ахметжанов.

Он также сообщил, что по статистике, в 95 процентах случаев можно спасти человека от наркотической зависимости, если среагировать на начальном этапе.

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#наркотики #осмотр #МВД #студент #проверка
Алиева Алина Журналист
Сегодня, 13:11
251
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