Территория кладбища отдана под детский лагерь в Туркестанской области

В Туркестанской области сельчане не могут похоронить своих родных из-за того, что кладбище находится на территории детского лагеря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Кладбище с трёхсотлетней историей окружено зонами отдыха, как взрослыми, так и детскими.

"Мы не можем спокойно пройти к усопшим, Коран прочесть. Похороны провести – надо разрешение брать. Это всё из-за ошибки земельного комитета, который неправильно выдал земли, не посмотрев даже, что здесь на местности есть. Просто землю по кадастру определили под лагерь. Это неуважение ни к живым, ни к мёртвым", — говорит Касымхан Умирзаков.

Теперь, чтобы прочитать Коран или провести погребение, людям приходится часами стоять перед воротами и просить у дирекции лагеря разрешение. А попав на территорию, ужасаются тому, что между надгробными плитами гуляют дети или выпивают взрослые. Возмущённые таким положением сельчане не раз обращались к чиновникам. Те признают, их предшественники совершили ошибку. И не знают, когда её исправят.

"Мы отправляли несколько раз письма в министерство просвещения и министерство финансов о том, что нужно вернуть землю в районный фонд. Решение зависит от них, они должны совместно решить вопрос. После мы сделаем для кладбища отдельный госакт, и проблема будет решена", — говорит главный специалист отдела земельных отношений Толебийского района Даулет Исабекулы.