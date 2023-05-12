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Террасу ресторана в центре Алматы снесли по решению суда
В Алматы по решению суда снесли летнюю террасу ресторана "Чачапури". Оказалось, что пристройку возвели незаконно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление градостроительного контроля.
С жалобой на заведение к акиму мегаполиса обратились горожане. По поручению Ерболата Досаева управление градостроительного контроля провело проверку пристройки к жилому дому по проспекту Абылай хана, 107 и летней площадки.
"Арендатор ТОО "Матадор" привлечён к ответственности по части 1 статьи 322, статьям 319 и 323 Кодекса "Об административных правонарушениях". Параллельно в отношении собственника и арендатора управлением поданы иски в межрайонный суд по административным правонарушениям и межрайонный экономический суд о сносе незаконно возведенной летней площадки, расположенной на территории госфонда", - сообщили в ведомстве.
Исковые требования управления были удовлетворены. Однако в Алматинский городской суд поступила апелляционная жалоба.
Судебные разбирательства завершились 25 апреля. Постановлением апелляционного суда решение о сносе осталось без изменений. Снос начат 12 мая в присутствии судебных исполнителей.
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