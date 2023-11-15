Терминалы документирования установили ещё в пяти ЦОНах Астаны
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Проект "Терминал документирования" масштабировали в Астане. Устройства появились в пяти ЦОНах столицы, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее инновационный проект был представлен в центре обслуживания по адресу: улица Керей, Жанибек хандар, 4.
"Ещё семь терминалов установлены в пяти центрах обслуживания населения Астаны для самостоятельной подачи заявлений на изготовление паспорта и удостоверения личности", - сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".
Один из ЦОНов столицы, где установлены терминалы, посетила делегация министерства внутренних дел Узбекистана. Гостям показали алгоритм действий и функционал проекта, и они оценили высокий уровень развития технологий и сервиса в ЦОНах.
"Мы работаем над обеспечением качественного и быстрого оказания госуслуг. С этой целью в этом году установили терминалы в ЦОНах Астаны и Алматы. С момента запуска уже поступило более 10 тысяч заявлений. Так как проект пользуется спросом у услугополучателей, принято решение о его масштабировании. При разработке терминала учтены все риски, обеспечена информационная безопасность и защита персональных данных", - отметил председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.
Подать заявление на изготовление паспорта и удостоверения личности через терминал можно в ЦОНах Астаны по следующим адресам:
- улица Керей, Жанибек хандар, 4;
- проспект Мангилик ел, 30;
- проспект Республики, 43;
- проспект Тауелсиздик, 16/1;
- улица Иманова, 20;
- улица Е.Серкебаева, 13.
До конца года будет подключен терминал в ЦОНе по адресу: улица Сатпаева, 25.
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