Терминал для самостоятельного оформления документов установили в ЦОНе в Кокшетау

Жители Кокшетау теперь могут оформить документы с помощью нового "Терминала документирования". Устройство уже установили в ЦОНе, передаёт BaigeNews.kz.

"Проект позволяет гражданам самостоятельно оформлять паспорта и удостоверения личности через терминалы самообслуживания, сокращая время ожидания и упрощая процесс получения документов. Терминалы уже установлены во всех ЦОНах Астаны и двух ЦОНах Алматы, и теперь доступны и жителям Кокшетау, что делает процесс получения документов еще более доступным и удобным", - сообщили в пресс-службе МЦРИАП РК.

Терминалы оснащены системой распознавания лиц, что повышает безопасность процедуры и исключает возможность незаконного получения документов. Граждане могут выбрать наиболее подходящее фото, оплатить госпошлину на месте и подать заявку на изготовление документов всего за пять минут.

С момента запуска проекта через терминалы документирования оказано уже более 38 тысяч государственных услуг. Число обращений граждан через терминалы составляет более 30 процентов от общего количества обращений в ЦОНах Астаны и Алматы.

Новый терминал документирования в Кокшетау находится по адресу: улица Ауезова, 189А. Режим работы - с 09:00 до 18:00.