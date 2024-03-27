Лжетеррористов задержали в дни празднования Наурыза в Казахстане

Сотрудники правоохранительных органов установили авторов анонимных сообщений, грозивших терактами в Астане, Усть-Каменогорске и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антитеррористический центр РК.

В Астане задержан 28-летний гражданин Е., который 23 марта позвонил на канал "102" и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в автомобиле, припаркованном под дорожной развязкой возле ТД "Шапагат". Нарушитель оказался близким родственником владельца машины.

В Восточно-Казахстанкой области 25 марта в департамент полиции поступил анонимный звонок с информацией о подготовке в Усть-Каменогорске теракта, схожего с событиями 2016 года в Актобе. 51-летнего гражданина А. задержали в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день на канал "102" в Алматы обратился менеджер call-центра Tele2 и заявил о получении сообщения террористического характера со стороны неизвестного мужчины в отношении офисов компании в Шымкенте.

"Оперативно установлен житель Шымкент "Х", 1991 года рождения, который пытался оправдать свой хулиганский поступок недовольством по поводу качества услуг телефонной связи", - сообщили в Антитеррористическом центре.

Согласно статье 273 Уголовного кодекса РК, "заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5000 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок".