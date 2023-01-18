Теперь их семеро: Тройня родилась в Костанайской области

Фото: Управление здравоохранения Костанайской области

Жительница посёлка Харьковский Мендыкаринского района Алена Петрова преждевременно родила тройню, теперь в ее семье семь детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

У женщины начались преждевременные роды на 34 недели.

Бригада врачей в больнице оперативно приступила к работе. Роды преждевременные, самостоятельные. Приняли акушер-гинеколог Лайла Сарбасова совместно с педиатром-неонатологом Кристиной Кобийчук, акушерами Русланом Корганбаевым, Натальей Шепель и Еленой Курбановой .

В 6 утра на свет появились два мальчика и девочка. Вес 2070, 1860 и 1680 граммов соответственно. Дыхание у детей было самостоятельное. Новорожденные после оценки состояния, проведения необходимых процедур и манипуляций, сразу были помещены в кювезы для выхаживания. После стабилизации состояния, спустя сутки, районные врачи по линии санавиации передали малышей на долечивание в Костанай в перинатальный центр областной больницы. Мальчиков сразу разместили в отделение. Девочка провела двое суток в реанимации.

"Я была сначала в истерике, когда детей отправили в Костанай. А я ещё оставалась под наблюдением врачей в Мендыкаре. Но мне все объяснили, успокоили, убедили, что так нужно. Но, конечно, успокоилась, только, когда уже тут взяла их на руки. Когда объяснили, что с ними, и что делать дальше. Сейчас я уверенна — все у нас будет хорошо. Спасибо докторам, акушерам, медсестрам и в Мендыкаре, и тут в областной больнице. Спасибо за детей, за жизнь. Понимаю, что был риск, что сейчас очень заботятся и помогают" — делится многодетная мама.

Николай, Евгений и Виолетта. Так назвали детей. Теперь в семье мендыкаринцев Петровых семь детей.

"Мы, конечно все в семье рады. Дети ждут малышей дома. Старший сын взрослый, уехал, живёт отдельно. Остальные с нами. Будут помогать. Подруга моя тоже поможет. Справимся! Дом свой есть. Две комнаты, но свой. Хозяйства нет, но разведем. Уже кролика купили. Огород есть. Правда яблоня одна всего. Но муж всегда фрукты детям покупает. И свои будут обязательно. Вот вес наберём и домой", — делится Алёна.

По словам заведующего детским отделением перинатального центра областной больницы Игоря Бойко, у детей наблюдается положительная динамика, набирают вес, получают необходимую терапию.

"Они должны окрепнуть, особенно девочка. Тогда будем думать о выписке", — заключает доктор.

Лечащий врач Петровых Асет Утегенов говорит, что состояние малышей стабильное.