Теннисистка из Казахстана разгромом выиграла турнир в Сербии

Фото: instagram.com/ktf.kz

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева выиграла турнир в в сербском Куршумлия-Бане в одиночном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале Куламбаева встретилась с гречанкой Элени Христофи и уверенно обыграла её в двух сетах — 6:3, 6:1.

Ранее по ходу турнира казахстанка также победила сербскую теннисистку Дуню Марич — 4:6, 6:2, 2:0 (соперница снялась), нидерландку Лиан Тран — 6:2, 6:1, словачку Нину Варгову — 7:6, 7:6 и представительницу Великобритании Элеанор Бэглоу — 1:6, 6:4, 6:1. Добавим, что призовой фонд турнира ITF в Куршумлия-Бане составлял 15 000 долларов.