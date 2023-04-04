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  • "Тенгизшевройл" выплатил казахстанским компаниям 176 млрд долларов
primeminister.kz Сегодня, 19:29
229
Сегодня, 19:29
229
Фото: primeminister.kz

"Тенгизшевройл" выплатил казахстанским компаниям 176 млрд долларов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл встречу с исполнительным вице-президентом нефтегазовой компании "Шеврон" Найджелом Хирном и президентом "Шеврон. Международная разведка и добыча" Клэем Неффом, передаёт BaigeNews.kz.

Участники обсудили ход реализации проектов будущего расширения и управления устьевым давлением на Тенгизе; меры по увеличению пропускной способности трубопроводной системы КТК и обеспечению занятости; актуальные вопросы разработки месторождения Карачаганак.

Премьер-министр напомнил, что в этом году отмечается 30-летие создания совместного предприятия "Тенгизшевройл".

"Тенгизский проект является одним из самых успешных, реализуемых в Казахстане с 1993 года. За эти годы "Тенгизшевройл" внёс большой вклад в развитие экономики нашей страны. Правительство нацелено на дальнейшее эффективное сотрудничество", — сказал Алихан Смаилов.

Представители компании "Шеврон" подтвердили готовность работать над укреплением стратегического партнёрства с Казахстаном по существующим и перспективным направлениям.

"Для нас большая честь быть одним из первых крупных инвесторов в республике. В течение последних 30 лет мы неустанно работали с нашими партнёрами. Мы привлекли в страну наш технический опыт, технологические решения и капиталовложения, постоянно работая над улучшением производительности. За это время "Тенгизшевройл" осуществил прямые выплаты казахстанским компаниям на 176 миллиардов долларов, включая заработную плату работников, приобретение местных товаров и услуг, налоги. Один из аспектов, которым я невероятно горжусь, - это инвестиции в людей. Мы способствовали обучению и профессиональному росту национальных кадров, нарастили их потенциал и возможности. И сегодня казахстанцы занимают более 90 процентов должностей в ТШО", - сказал Найджел Хирн.

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Сегодня, 19:29
229
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