"Тенгизшевройл" выплатил казахстанским компаниям 176 млрд долларов

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл встречу с исполнительным вице-президентом нефтегазовой компании "Шеврон" Найджелом Хирном и президентом "Шеврон. Международная разведка и добыча" Клэем Неффом, передаёт BaigeNews.kz.

Участники обсудили ход реализации проектов будущего расширения и управления устьевым давлением на Тенгизе; меры по увеличению пропускной способности трубопроводной системы КТК и обеспечению занятости; актуальные вопросы разработки месторождения Карачаганак.

Премьер-министр напомнил, что в этом году отмечается 30-летие создания совместного предприятия "Тенгизшевройл".

"Тенгизский проект является одним из самых успешных, реализуемых в Казахстане с 1993 года. За эти годы "Тенгизшевройл" внёс большой вклад в развитие экономики нашей страны. Правительство нацелено на дальнейшее эффективное сотрудничество", — сказал Алихан Смаилов.

Представители компании "Шеврон" подтвердили готовность работать над укреплением стратегического партнёрства с Казахстаном по существующим и перспективным направлениям.