"Тенгизшевройл" оштрафовали на 2,8 миллиарда тенге

Нефтегазовая компания "Тенгизшевройл" (ТШО) оштрафована на 2,8 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент экологии по Атырауской области.

По данным ведомства, к ним поступило представление специализированной природоохранной прокуратуры области с предложением привлечь ТШО к административной ответственности. Причина — нарушение экологического законодательства в виде самовольных эмиссий в окружающую среду, превышения допустимых нормативов и загрязнения земель.

В отношении ТШО составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 328 и 337 КоАП РК. Материалы направлены в Жылыойский районный суд. Последний рассмотрел вышеуказанные дела в объединённом порядке.

"Постановлением суда от 27 июля 2023 года на ТОО "Тенгизшевройл"​ наложены алминистративные штрафы на общую сумму более 2,8 миллиарда тенге", — сообщил департамент экологии.