Тенге укрепился в результате торгов иностранными валютами на KASE
Сегодня, 17:16
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Сегодня, 17:16Сегодня, 17:16
50Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги иностранными валютами. По их итогам укрепился курс тенге к доллару, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс доллара за сутки снизился на 1,99 тенге и составил 461,64 тенге.
В обменных пунктах Астаны американскую валюту продают по 465 тенге, Алматы - 465,7 тенге.
Курс евро по итогам торгов вырос до 502 тенге. Курс российского рубля составил 5,16 тенге, китайского юаня - 63,68 тенге.
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