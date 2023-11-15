Тенге укрепился в результате торгов иностранными валютами на KASE

На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги иностранными валютами. По их итогам укрепился курс тенге к доллару, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара за сутки снизился на 1,99 тенге и составил 461,64 тенге.

В обменных пунктах Астаны американскую валюту продают по 465 тенге, Алматы - 465,7 тенге.

Курс евро по итогам торгов вырос до 502 тенге. Курс российского рубля составил 5,16 тенге, китайского юаня - 63,68 тенге.