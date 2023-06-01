Тенге укрепился по отношению ко всем основным валютам

Тенге в мае укрепился ко всем трём основным валютам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub. И произошло это второй раз за четыре месяца (и в третий раз за последние восемь месяцев).

Курс евро в мае упал на 19,85 тенге (или 4 процента). Месяц начинался с 498,18 тенге, но за несколько недель снизился до 476,15. Июнь начался с официальной стоимости европейской валюты в размере 478,33 тенге.

Курс доллара более стабилен. На 1 мая он составлял 453,39 тенге, на 1 июня – 448,13 тенге. Итого - снижение на 5,26 тенге или 1,2 процента.

Рубль же дешевеет четвертый месяц подряд. За май его официальная стоимость потеряла лишь 5 тиын (0,9 процента), остановившись на 5,58 тенге.

Кроме того, отметим продолжающееся падение лиры. Турецкая валюта пикирует на фоне прошедших выборов и сжиганий резервов. Официальный курс на 1 июня – 21,83 тенге. И это очередной исторический минимум.