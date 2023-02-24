Тенге позволил Казахстану обрести настоящую независимость - историк

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30 лет со дня введения национальной валюты отмечают в этом году в Казахстане.

15 ноября казахстанский тенге отпразднует юбилей - ровно 30 лет назад на смену советскому рублю пришла наша собственная национальная валюта. Доктор исторических наук, профессор, руководитель отдела истории социально-экономического развития Казахстана Института истории государства Амина Ауанасова поделилась с редакцией BaigeNews.kz воспоминаниями о том, как появился в стране один из важнейших атрибутов суверенитета.

"Наша национальная валюта введена в 1993 году, хотя независимость мы получили ещё в 1991-м. Такой отрыв во времени логически связан с экономической ситуацией, которая царила в Казахстане на тот момент. Наша дотационная республика была фактически напрямую связана со многими фабриками и заводами, находящимися за её пределами, в частности, в России. В этот период наши фабрики начали приостанавливать работу, а хождение на тот момент имел советский рубль, инфляция была огромной. Ничего нельзя было приобрести за эти деньги, людям приходилось прибегать к натуральному обмену, они приходили на базар и обменивали свои вещи на рынках, чтобы приобрести продукты питания. Прилавки в магазинах были пусты и продовольствие выдавалось по талонам", - рассказала историк.

По её словам, социальная обстановка обострялась ещё и тем, что во многих регионах постоянно отключали свет, воду и газ. Именно это и привело к понимаю того, что укрепить свою независимость можно лишь введением национальной валюты. Поэтому весь 1992 год шла активная подготовка к этому переходу.

"Свидетели тех событий рассказывали, что работа над дизайном казахстанской валюты проходила тайно. Для нас эти факты начали открываться только сейчас. По воспоминаниям на тот момент первого заместителя премьер-министра РК Даулета Сембаева, который курировал введение национальной валюты в стране, и дизайнера отечественной валюты Мендыбая Алина, работа велась очень активно, и дизайн банкнот был придуман всего за три дня. Над ним также работали Тимур Сулейменов, Досбол Касымов, Агимсалы Дузельханов и Хайрулла Габжалилов. Пока ими разрабатывался дизайн, правительство вело переговоры с английской типографской компанией "Харрисон и Сыновья" (Harrison & Sons), которая уже 400 лет находилась в этой отрасли. Именно они напечатали для Казахстана первые тенге. Благодаря нашей валюте компания обрела всемирную известность. Тенге признали одной из лучших валют в мире, в связи с чем бывшая королева Великобритании Елизавета II наградила специалистов фирмы Золотым Знаком Королевы. Первая разменная валюта - тиын в виде монет была отчеканена в Германии", - отметила Амина Ауанасова.

Первые банкноты были выполнены номиналом 1, 2 и 3 тенге. В 1994 году уже вводились в оборот бумажные знаки номиналом 500 и 1000 тенге. С 1998 года в Казахстане появились первые 5000 тенге, а в 2003 году выпустили первые 10 000 тенге.



Первые бумажные тиыны номиналом в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 появились в тот же год, что и тенге, из оборота они исчезли в конце 1995 года. Их недолгий век историк объяснила тем, что бумага в отличие от металлических монет портится быстрее, и её надо поддерживать, а для правительства того времени это был очень большой расход государственных средств.

"На первых банкнотах изображались исторические личности. На мой взгляд, находясь у истоков независимости, было крайне важно отдать дань уважения нашим предкам, всемирно-известным фигурам и великим деятелям. Ведь они внесли огромный вклад в развитие Казахстана. Кроме того, это была возможность напомнить молодому поколению, какие уникальные личности были в нашей истории. Их портреты видел каждый, кто держал в руках национальную валюту. Однако в последующем перед страной стояла задача по привлечению иностранного капитала, нужно было показать, что у нас огромная страна с множеством историко-культурных памятников и традиций. Поэтому, я предполагаю, что новый дизайн банкнот с изображением природных ландшафтов и достопримечательностей Казахстана был выпущен в оборот для пропаганды богатств нашей необъятной родины, как в пределах страны, так и за рубежом. Таким образом, изображения великих личностей с банкнот исчезли", - добавила спикер.

Как вспоминает профессор, в депутатском корпусе поднимался вопрос о том, чтобы увековечить Нурсултана Назарбаева на купюрах тенге. Однако первый президент от таких предложений отказался и назвал такие действия неправильными.

Амина Ауанасова считает, что нелёгкий путь к приобретению национальной валюты неразрывно связан с обретением фактической независимости. Ведь объявление политической независимости ни о чём не говорит, если экономически страна не может распоряжаться самостоятельно своими богатствами.