Темпы строительства жилья для пострадавших от паводков раскритиковал Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства раскритиковал темпы строительства жилья для пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.kz.

"На прошлой неделе я посетил Северо-Казахстанскую область. Там неплохие темпы ремонтных работ. Другие регионы пока не набрали нужный темп. Еще раз напомню, что лето короткое. Вы об этом знаете, нужно все успеть сделать в установленные сроки, причем качественно. К сожалению, в работе местных органов власти отмечается инертность, нерешительность, слабая организация", - заявил Олжас Бектенов.

Особенно, по его словам, нужно активизироваться Западно-Казахстанской и Атырауской областям.