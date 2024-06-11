Темпы строительства жилья для пострадавших от паводков раскритиковал Бектенов
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства раскритиковал темпы строительства жилья для пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.kz.
"На прошлой неделе я посетил Северо-Казахстанскую область. Там неплохие темпы ремонтных работ. Другие регионы пока не набрали нужный темп. Еще раз напомню, что лето короткое. Вы об этом знаете, нужно все успеть сделать в установленные сроки, причем качественно. К сожалению, в работе местных органов власти отмечается инертность, нерешительность, слабая организация", - заявил Олжас Бектенов.
Особенно, по его словам, нужно активизироваться Западно-Казахстанской и Атырауской областям.
"Никаких срывов сроков быть не должно. Нам нужно придерживаться не только сроков, важно и качество. Также для борьбы с паводками во многих регионах были сделаны насыпи из земли, глины, использовались мешки с песком, теперь акиматам нужно все привести в цивилизованный вид. Вся мешкотара должна быть убрана и утилизирована, чтобы не наносила вреда экологии", - заявил глава кабмина.
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