Темпы роста зарплаты в Алматы остаются ниже среднего показателя по стране

Фото: azh.kz

За последние 10 лет темпы роста заработной платы в Алматы остаются ниже среднего показателя по республике. Об этом говорили во время рабочей поездки в мегаполис премьер-министра страны Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу Правительства РК.

Алихан Смаилов заявил о необходимости переломить эту тенденцию.

"Нужно обеспечить ежегодный рост реальных денежных доходов алматинцев. Это комплексная работа. Прежде всего, следует сосредоточиться на создании новых высокооплачиваемых рабочих мест и сохранении высокой динамики привлечения инвестиций", — сказал Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz

По его словам, работа по повышению доходов населения напрямую связана с реализацией мер сдерживания инфляции. Поэтому необходимо внимательно следить за ценообразованием на рынках, включая "Алтын орду", так как деятельность местных перекупщиков влияет на стоимость продуктов и других товаров не только в городе, но и по всей стране.

Премьер-Министр добавил, что параллельно нужно проработать вопрос создания дополнительных торговых площадок в восточной и северной частях Алматинской агломерации для развития конкуренции, а также обеспечить эффективную работу региональной комиссии по расследованию посреднических схем.

Алихан Смаилов также затронул вопросы развития систем образования и здравоохранения. Так, в рамках Нацпроекта "Комфортная школа" в городе планируется построить 22 школы на 37 тысяч ученических мест, что позволит существенно сократить их нехватку. Кроме того, акимату поручено обеспечить своевременное открытие уже строящихся объектов и проработать с Минфином вопрос использования средств из внебюджетного фонда, созданного за счет средств коррупционеров, для строительства дополнительных учебных заведений.

В части медицинской системы Алихан Смаилов отметил, что к амбулаторно-поликлиническим организациям города прикреплено порядка 2,2 млн человек, что дает на них серьезную нагрузку. В этой связи он указал, что развитие первичной медико-санитарной помощи должно быть одним из приоритетных направлений для Алматинской агломерации, и поручил Минздраву в первом квартале завершить актуализацию стандартов в этой сфере с учетом передового опыта.