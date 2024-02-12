Температурные качели ожидаются в ближайшие дни в Казахстане
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О том, какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщили синоптики "Казгидромета", передаёт BaigeNews.kz.
"С прохождением фронтальных разделов 13-14 февраля на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. В северных регионах прогнозируется сильный снег, ожидаются метели, гололёдные явления, а также повышение температуры на западе страны до 5 градусов мороза-5 градусов тепла, в северных, центральных восточных регионах до 5 градусов мороза-2 градусов тепла", - сообщили синоптики.
По прогнозу, к середине месяца циклон покинет территорию Казахстана, его место займёт бесснежный арктический антициклон, который вернёт морозы в северную половину республики.
На западе, северо-западе и севере страны к 15 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 22-32 градусов, днём до минус 15-27 градусов.
На остальной территории страны в температурном фоне резких изменений не ожидается.
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