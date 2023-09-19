Тело женщины обнаружили около детской площадки в Астане
Сегодня, 15:27
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Сегодня, 15:27Сегодня, 15:27
116Фото: Baigenews.kz
Сегодня на территории столичного ЖК было найдено тело женщины, лежащего недалеко от детской площадкой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Астаны.
"Сегодня во дворе дома по проспекту Кабанбай Батыра было обнаружено тело женщины без признаков насильственной смерти. Личность погибшей установлена - это 53-летняя жительница нашей столицы", - сообщили в ДП города.
Назначены экспертизы. Проводится следствие.
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