Тело умершего младенца отдали чужой семье в Кызылординской области
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Морг в Кызылординской области обязали выплатить миллион тенге женщине, потерявшей ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.
Жительница региона обратилась в суд с иском к областному патологоанатомическому бюро о взыскании компенсации за причинённый моральный вред.
Четырёхмесячная дочь женщины скончалась в 2023 году в реанимационном отделении детской больницы. В тот же день в перинатальном центре у другой женщины ребёнок родился мёртвым. Тела детей доставили в морг.
Когда первая семья собралась похоронить дочь, сотрудники морга сообщили, что тело ребёнка ошибочно отдали другому родителю. А он уже провёл похороны младенца.
Пришлось проводить эксгумацию.
"Сотруднику морга за ненадлежащее исполнение обязанностей наложено дисциплинарное взыскание – строгий выговор. Главный врач бюро освобождён от занимаемой должности. В суде подтверждено, что этот факт произошёл из-за халатности работников медучреждения. Данные обстоятельства причинили истцу морально-психологические страдания и эмоциональные переживания. Суд в связи с этим удовлетворил иск и взыскал с патологоанатомического бюро в пользу истца миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда!, - сообщили в Верховном суде.
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