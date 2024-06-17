Тело умершего младенца отдали чужой семье в Кызылординской области

Морг в Кызылординской области обязали выплатить миллион тенге женщине, потерявшей ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

Жительница региона обратилась в суд с иском к областному патологоанатомическому бюро о взыскании компенсации за причинённый моральный вред.

Четырёхмесячная дочь женщины скончалась в 2023 году в реанимационном отделении детской больницы. В тот же день в перинатальном центре у другой женщины ребёнок родился мёртвым. Тела детей доставили в морг.

Когда первая семья собралась похоронить дочь, сотрудники морга сообщили, что тело ребёнка ошибочно отдали другому родителю. А он уже провёл похороны младенца.

Пришлось проводить эксгумацию.