Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Жамбылском районе Северо-Казахстанской области погибла восьмиклассница. О её пропаже 19 мая в полицию заявила тётя девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Полицейские организовали поисковые группы, состоящие из сотрудников правоохранительных органов, педагогов и местных жителей. Подростка искали в окрестностях села на машинах и верхом на лошадях.

Утром 20 мая тело девочки без признаков насильственной смерти обнаружено в воде котлована, расположенного в 1,5 километра от села Жанажол.