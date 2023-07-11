Тело пропавшего туриста нашли спустя восемь дней в Туркестанской области

Фото: МЧС РК

Спасатели ДЧС Туркестанской области обнаружили тело пропавшего 56-летнего туриста в горах на высоте около 3800 метров над уровнем моря, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спуск тела ведут пешем порядке. Операция осложняется снежным покровом в горах, достигающим высоты 20 сантиметров, и скалистым рельефом местности.

В поисково-спасательных работах были задействованы сотрудники оперативно-спасательного отряда Туркестанской области и профессиональные альпинисты.

Напомним, группа туристов из трёх человек 3 июля совершала восхождение на пик Сайрамский, находящийся на высоте 4236 метров над уровнем моря, на территории Сайрам-Угамского национального природного парка. Во время спуска с вершины у 56-летнего мужчины оборвалась верёвка, турист скатился по льду и упал вниз по склону. 5 июля спасатели не смогли приступить к поискам из-за погоды. 6 июля на поиски отправились восемь спасателей ДЧС и 4 альпиниста из Федерации альпинизма.