Тело пропавшего ребёнка нашли в колодце в Акмолинской области

Фото: Insatgram/volontery_almaty_lider.kz

Четырёхлетний мальчик, пропавший в пригородоном селе столицы, был найден мёртвым. Об этом на странице в Instagram сообщили волонтёры-поисковики сообщества "Лидер", передаёт BaigeNews.kz.

"Приносим искрение соболезнования родным и близким малыша", — написали поисковики.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по пропаже ребёнка в полицию заявил его отец.

"8 апреля около 22:00 в отдел полиции Целиноградского района поступило сообщение жителя села Караоткель (Ильинка) об оказании содействия в поисках четырехлетнего сына. По словам родителей, около 17:30 мальчик вышел во двор погулять и с тех пор его местонахождение неизвестно. Сотрудниками полиции незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, в результате которых тело ребёнка было найдено в канализационном колодце, расположенном возле дома", — сообщили в департаменет.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.